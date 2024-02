fot. Imago/sportphoto24 Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Piotr Zieliński po sezonie opuści szeregi Napoli

Jego kolejnym pracodawcą ma zostać Inter Mediolan

Ojciec polskiego piłkarza potwierdza, że ten podjął już decyzję

Zieliński podjął decyzję. Ma zostać we Włoszech

Do końca zbliża się saga dotycząca przyszłości Piotra Zielińskiego. Stało się jasne, że piłkarz nie przedłuży wygasającego kontraktu z Napoli, na skutek czego został odsunięty od drużyny. Latem na pewno zmieni klub, a faworytem pozostaje Inter Mediolan. Przedstawiciele Nerrazzurich publicznie potwierdzili, że negocjują z Polakiem warunki współpracy.

Media sugerują, że Zieliński bez problemu znalazłby także zatrudnienie w Anglii czy Hiszpanii. Wydaje się natomiast, że priorytetem jest dla niego dalsza gra we Włoszech, gdzie mieszka od wielu lat. W poniedziałek polski pomocnik został “Piłkarzem roku” Tygodnika “Piłka Nożna”. Statuetkę odebrał jego ojciec, który na scenie zdradził kilka szczegółów dotyczących transferu syna.

– Nie chciałbym tutaj wychodzić przed szereg. Myślę, że Piotrek już podjął decyzję. Bardzo prawdopodobne jest, że będzie grał we Włoszech i bardzo prawdopodobne jest, że odejdzie z Neapolu. Myślę, że zostanie we Włoszech. Piotrek od 16 roku życia jest we Włoszech, tak że dla niego całe dorosłe życie to praktycznie Italia. Tam założył rodzinę, ma żonę i dziecko – powiedział Bogusław Zieliński.

Słowa ojca Zielińskiego są potwierdzeniem, że ten latem dołączy do Interu Mediolan.

