Newcastle może przeprowadzić transfer. Wyraziło zainteresowanie obrońcą

Oosterwolde ma wzmocnić defensywę Newcastle

Newcastle United wykazuje zainteresowanie stoperem Fenerbahce. Jayden Oosterwolde jest wyceniany na około 20 milionów euro, a klub pozostaje w kontakcie z jego agentem. Obecnie rozmowy są jeszcze na wstępnym etapie, jednak według „Turkiye Gazetesi” temat transferu jest realny. Dla zespołu z St James’ Park to szansa na wzmocnienie kluczowej pozycji.

Holenderski defensor wyróżnia się wszechstronnością. Może grać zarówno jako środkowy obrońca, jak i po lewej stronie. Dzięki temu może dać więcej opcji przy rotacji składem. To ważne o tyle, że Sroki grają na kilku frontach i chcą zwiększyć głębie składu.

Natłok spotkań spowodowany występami w Premier League, Lidze Mistrzów i krajowych pucharach już wcześniej wpłynął na formę ligową zespołu. Dlatego klub chce uniknąć problemów kadrowych w dalszej części sezonu. Oosterwolde mógłby pomóc ustabilizować sytuację w obronie.

Władze Newcastle planują budowę zespołu na wiele sezonów, a zawodnik ma 24-lata, więc pasuje do tej wizji. Poza tym równie ważne jest doświadczenie piłkarza z gry na wysokim poziomie. Cena wywoławcza jest raczej rozsądna, więc ewentualny transfer może okazać się opłacalny w dłuższej perspektywie.

