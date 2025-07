Newcastle liczy na wielki transfer. 75 milionów euro za nową gwiazdę

Newcastle pracuje nad transferem partnera w ataku dla Alexandra Isaka. Z informacji The Athletic wynika, że głównym celem jest Hugo Ekitike. Eintracht Frankfurt wycenił go na 75 milionów euro.

The Athletic

Źródło: The Athletic

MI News & Sport Na zdjęciu: Eddie Howe

Hugo Ekitike na radarze Newcastle. Ma stworzyć duet gwiazd z Isakiem

Newcastle ponownie zagra w Lidze Mistrzów. Drużyna, której trenerem jest Eddie Howe zapewniła sobie awans do najważniejszych europejskich rozgrywek dzięki zajęciu 5. miejsce w Premier League. Zanim jednak rozpocznie się nowy sezon, władze klubu planują wzmocnienia kadry pierwszego zespołu. Jednym z głównych celów ma być transfer nowego ofensywnego zawodnika.

Z najnowszych doniesień, które przekazał David Ornstein z The Athletic wynika, że Newcastle liczy na duży transfer z Bundesligi. W kręgu ich zainteresowań znalazł się Hugo Ekitike. Eintracht Frankfurt nie zamierza ułatwiać negocjacji, wyceniając Francuza na 75 mln euro.

Jak informuje dziennikarz rozmowy na linii Newcastle – Eintracht są w toku. Porozumienie nie zostało jeszcze osiągnięte. Co więcej, nie jest nawet blisko, lecz obie strony cały czas starają się wypracować konsensus. The Magpies bardzo zależy na finalizacji transferu, ponieważ według nich Hugo Ekitike ma być idealnym partnerem w ataku dla Alexandra Isaka.

Ekitike gra w Bundeslidze od sezonu 2023/2024. Eintracht wykupił go w trakcie zimowego okna transferowego z Paris Saint-Germain za ok. 16 milionów euro. Podczas pobytu we Frankfurcie reprezentant Francji rozegrał 64 mecze, w których zdobył 26 goli. Wcześniej bronił barw takich klubów jak Stade Reims czy Vejle BK.