Real Madryt zainteresował się piłkarzem Bayeru. Za nim wspaniały sezon

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Malik Tillman w kręgu zainteresowań Realu Madryt

Bayer Leverkusen nie był w stanie dłużej utrzymać w klubie swoich największych gwiazd. W trwającym oknie transferowym pracodawcę zmienił m.in. Jonathan Tah, Jeremie Frimpong i Florian Wirtz. W przypadku ofensywnego pomocnika luka, która powstała w środku pola będzie niezwykle trudna do zapełnienia. Aptekarze wierzą jednak, że sprowadzili w jego miejsce odpowiedniego następcę.

Kilka dni temu stało się jasne, że kontrakt z Bayerem podpisał Malik Tillman. Amerykanin przeniósł się do Leverkusen z PSV Eindhoven. Choć dopiero co zmienił klubowe barwy, to w mediach już pojawiły się plotki o kolejnym potencjalnym transferze.

Jak podaje serwis Defensa Central zainteresowany transferem Tillmana jest Real Madryt. Królewscy zwrócili na niego uwagę jeszcze zanim dołączył do Bayeru Leverkusen. 23-latek to niezwykle uniwersalny piłkarz, ponieważ oprócz gry jako środkowy pomocnik może występować również na skrzydle oraz w roli napastnika. W minionym sezonie zrobił duże wrażenie na skautach wielu klubów, ponieważ zdobył aż 16 goli w 34 meczach we wszystkich rozgrywkach.

Tillman kosztował Bayer 35 milionów euro, ale niewykluczone, że inwestycja w Amerykanina bardzo szybko się zwróci. Mimo kontraktu do 2030 roku Real Madryt będzie w nadchodzących rozgrywkach bacznie obserwować poczynania zawodnika pod kątem ewentualnego transferu latem przyszłego roku.