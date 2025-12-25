Leon Goretzka może trafić do Madrytu. Jest zainteresowanie

Leon Goretzka nie jest czołową postacią Bayernu Monachium. 30-letni pomocnik może zmienić otoczenie, a jego sytuację obserwuje m.in. Atletico Madryt - przekonuje hiszpański dziennik AS.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Leon Goretzka

Atletico Madryt obserwuje sytuację Leona Goretzki

Leon Goretzka ma ważny kontrakt z Bayernem Monachium jedynie do 30 czerwca 2026 roku, co stawia jego przyszłość pod znakiem zapytania. Jeśli strony nie dojdą do porozumienia w sprawie nowej umowy, 30-letni pomocnik może opuścić bawarską ekipę – zimą za niewielką kwotę odstępnego lub latem na zasadzie wolnego transferu. Taki scenariusz wydaje się coraz bardziej realny, zwłaszcza biorąc pod uwagę wielkie ambicje wychowanka VfL Bochum, który chce odgrywać kluczową rolę w zespole.

Jak poinformował hiszpański dziennik „AS”, pomocną dłoń do Goretzki może wyciągnąć Atletico Madryt. Stołeczny klub poszukuje wzmocnień do środka pola, a 67-krotny reprezentant Niemiec uchodzi za idealnego kandydata.

Diego Simeone jest gotowy zagwarantować mu istotną funkcję w drużynie, na co zawodnik nie może obecnie liczyć w Bayernie prowadzonym przez Vincenta Kompany’ego. Atletico musiałoby jednak pokonać Juventus w walce o podpis pomocnika.

Leon Goretzka z powodzeniem występuje w barwach ekipy Die Roten od lipca 2018 roku, gdy trafił na Allianz Arenę z FC Schalke 04 na podstawie wolnego transferu. Od tamtej pory rozegrał 287 spotkań, zdobył 46 bramek i zanotował 48 asyst. Mierzący 189 centymetrów defensywny pomocnik jest aktualnie wyceniany przez serwis „Transfermarkt” na około 15 milionów euro.