Napoli rusza po piłkarza Manchesteru. To stary znajomy De Bruyne

Napoli w ostatnim czasie upatrzyło sobie Premier League jako idealne miejsce zakupów. Zaciąg piłkarzy z ligi angielskiej ma być kontynuowany. Na radarze znalazł się Matheus Nunes - informuje Nicolo Schira.

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Kevin De Bruyne

Matheus Nunes na liście życzeń Napoli

Napoli w poprzednim sezonie okazało się najlepszą drużyną w Serie A, sięgając po drugie w przeciągu trzech lat mistrzostwo Włoch. Najlepszym piłkarzem ligi został wybrany Scott McTominay, dla którego był to pierwszy rok na Półwyspie Apenińskim. Szkot trafił pod Wezuwiusz z Manchesteru United. Razem z nim Anglię na Włochy zamienili także Romelu Lukaku i Billy Gilmour.

W Neapolu upatrzyli sobie Premier League jako idealne miejsce na zakup nowych zawodników. Nie tak dawno podczas letniego okna transferowego ponownie sprowadzili kilku piłkarzy z najlepszej ligi na świecie. Do zespołu dołączył Kevin De Bruyne i Rasmus Hojlund.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Wszystko wskazuje na to, że zaciąg piłkarzy grających w Premier League będzie kontynuowany. Z informacji, jakie przekazał Nicolo Schira wynika, że na liście życzeń znalazł się Matheus Nunes, czyli piłkarz Manchesteru City. Obywatele latem 2023 roku sprowadzili go za ponad 60 milionów euro. 27-latek ma jednak trudności z odnalezieniem się w klubie Pepa Guardioli, przez co jest tylko rezerwowym.

W sprawie ewentualnego transferu podjęto już pierwsze kroki. Giovanni Manna, czyli dyrektor sportowy Napoli kontaktował się z agentem piłkarza, aby wybadać potencjalne zainteresowanie piłkarza. W Neapolu mógłby ponownie dzielić szatnię z Kevinem De Bruyne, z którym przez dwa lata grał wspólnie w Manchesterze City.