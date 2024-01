Alessandro Zanoli po raz kolejny zostanie wypożyczony z Napoli. Tym razem włoski obrońca trafi do Salernitany - informuje Nicolo Schira.

Imago / Alessio Marini Na zdjęciu: Alessandro Zanoli

Alessandro Zanoli przeniesie się z Napoli do Salernitany

W nowym klubie obrońca mistrza Włoch zagra w jednej drużynie z reprezentantem Polski – Mateuszem Łęgowskim

Salernitana walczy o utrzymanie w Serie A

Alessandro Zanoli znowym obrońcą Salernitany

Napoli zdecydowało się oddać na wypożyczenie prawego obrońcę. Transfer Passquale Mazzochi’ego do Neapolu sprawił, że w drużynie spod Wezuwiusza zabrakło miejsca dla Alessandro Zanoli’ego. Mistrz Włoch zdecydował, że w tym przypadku najlepszą opcją będzie wypożyczenie piłkarza, aby mógł regularnie występować w pierwszym składzie.

Nicolo Schira poinformował o tym, że 23-latek zostanie nowym graczem Salernitany. Zawodnik trafi do “Koników Morskich” na zasadzie wypożyczenia do końca obecnego sezonu. Dla Zanoli’ego jest to kolejne nowa przygoda w innym zespole. W przeszłości na zasadzie wypożyczenia przebywał w Sampdorii oraz Legnago.

Urodzony w 2000 roku piłkarz ma w tym sezonie zaledwie 6 meczów na swoim koncie we wszystkich rozgrywkach. Jego kontrakt z Napoli obowiązuje do czerwca 2026 roku.

W Salernitanie będzie dzielił szatnię z reprezentantem Polski – Mateuszem Łęgowskim. Polak do Salerno trafił przed sezonem i od razu wywalczył miejsce w wyjściowym składzie.