Manchester United ostatnio wykazał zainteresowanie Tylerem Adamsem z Bournemouth. Jak się okazuje, Czerwone Diabły mają konkurenta. Amerykanin trafił również na celownik SSC Napoli - przekazuje Ekrem Konur.

SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Antonio Conte

SSC Napoli powalczy o Tylera Adamsa

Manchester United w zimowym okienko transferowym będzie musiał wzmocnić środek pola. W styczniu Old Trafford prawdopodobnie opuści Kobbie Mainoo oraz Manuel Ugarte. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że Urugwajczyk trafił na radar Galatasaray. Czerwone Diabły zatem rozglądają się za pomocnikiem. Jednym z graczy na ich liście życzeń jest Tyler Adams.

Z informacji przekazanych przez Ekrema Konura dowiadujemy się, że Manchester United będzie miał nie tylko za konkurentów Chelsea oraz Tottenham Hotspur. Gwiazda Bournemouth wzbudza ogromne zainteresowanie, a teraz do walki o jego transfer włączyło się SSC Napoli. Mistrzowie Włoch również szukają wzmocnień w środku pola i wytypowali właśnie reprezentanta USA.

Zapowiada się zatem ekscytująca walka o transfer Tylera Adamsa. Obecnie nie jest znane stanowisko amerykańskiego pomocnika. Zapewne zawodnik Wisienek rozważy przeprowadzkę, ponieważ zgłaszają się po niego wielkie marki. Czas pokaże, czy reprezentanta USA wkrótce zmieni barwy klubowe.

Tyler Adams w trwającej kampanii rozegrał 16 spotkań w koszulce Bournemouth. Amerykański zawodnik zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców. Pomocnik ma również na koncie jedną asystę, a portal „Transfermarkt” wycenia jego osobę na 25 milionów euro.