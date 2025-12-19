Manchester United i Chelsea stoczą walkę. Pod obserwacją ligowy rywal

17:23, 19. grudnia 2025
Manchester United i Chelsea wkrótce mogą stoczyć walkę o transfer. Jak się okazuje, na ich celowniku znalazł się Tyler Adams z Bournemouth - informuje serwis "CaughtOffside".

Piłkarze Bournemouth oraz Andoni Iraola
PA Images / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Bournemouth oraz Andoni Iraola

Tyler Adams na radarach Manchesteru United oraz Chelsea

Manchester United i Chelsea walczą między sobą o awans do przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów. Na tym etapie sezonu Premier League w lepszej sytuacji są podopieczni Enzo Mareski, którzy okupują czwartą lokatę w tabeli. The Blues mogą jednak czuć oddech na plecach, ponieważ Czerwone Diabły tracą do nich tylko dwa oczka. Wkrótce między tymi klubami może natomiast rozpocząć się walka o transfer.

Serwis „CaughtOffside” dotarł do bardzo ciekawych informacji związanych z Manchesterem United oraz Chelsea. Jak się okazuje, oba kluby zwróciły uwagę na tego samego zawodnika. W kręgu zainteresowań Czerwonych Diabłów oraz londyńczyków znalazł się Tyler Adams, który na co dzień reprezentuje barwy Bournemouth.

Reprezentant USA jest jednym z najlepszych graczy na swojej pozycji w całej Premier League. Zainteresowanie Manchesteru United i Chelsea nie powinno być zatem zaskoczeniem. Pomocnik rzeczywiście lada moment może zmienić otoczenie, a w grze o jego transfer liczy się również Tottenham Hotspur.

Tyler Adams w trwającej kampanii rozegrał 16 spotkań w koszulce Bournemouth. Amerykański zawodnik zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców. Pomocnik ma również na koncie jedną asystę, a portal „Transfermarkt” wycenia jego osobę na 25 milionów euro.

