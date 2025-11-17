SSC Napoli zmieni trenera? Konkretne wieści z Włoch

SSC Napoli niewykluczone, że zdecyduje się na radykalny ruch związany z pożegnaniem trenera Antonio Conte. Tymczasem ciekawe wieści przekazał dziennikarz Pasquale Guarro na X.

fot. Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Antonio Conte

Conte na wylocie? Włoskie media donoszą o radykalnym ruchu Napoli

SSC Napoli rywalizuje w tej kampanii o obronę mistrzostwa Włoch. Na dziś Partenopei plasują się na czwartej pozycji z 22 punktami na koncie. Do lidera, Interu Mediolan, tracą tylko dwa oczka. Tymczasem interesujące wieści przekazał w swoich mediach społecznościowych dziennikarz Pasquale Guarro.

Żurnalista dał do zrozumienia, że w klubie z Neapolu może dojść do zmiany trenera. Podobno bardzo napięte mają być relacje między trenerem Antonio Conte a władzami Napoli. W związku z tym prezydent klubu Aurelio De Laurentiis ma być zdecydowany na pożegnanie byłego selekcjonera reprezentacji Włoch i wypłacenie mu tym samym odszkodowania.

De Laurentiis miał dać jasno do zrozumienia trenerowi, że jeśli dojdzie do rozstania, decyzję o rezygnacji podejmie sam. Istotne jest zatem, co zdecyduje Conte. Ważne jest również, że nawet jeśli wróci, to będzie musiał rozwiązać ważne kwestie dotyczące drużyny.

Jasne ma być jednak, że Napoli jest także w trakcie przygotowywania planu B. Tym samym miało dojść do nawiązania kontaktu klubowych sterników z Thiago Mottą. Jednocześnie mistrzowie ligi włoskiej chcą być przygotowani na każdą ewentualność.

Tymczasem po reprezentacyjnej przerwie ekipa z Neapolu zmierzy się w ramach 12. kolejki Serie A z Atalantą. Mecz odbędzie się 22 listopada o godzinie 20:45.

