SSC Napoli wkrótce ogłosi kolejny transfer. Nowym zawodnikiem mistrzów Serie A ma zostać Vanja Milinković-Savić z Torino. Serbski bramkarz to cel Antonio Conte - przekazuje "Calciomercato".

Nicola Ianuale / Alamy Na zdjęciu: Antonio Conte

Vanja Milinković-Savić wzmocni SSC Napoli

SSC Napoli ma za sobą burzliwy okres. Trudne chwile minęły, przez co obecnie mistrzowie Włoch mogą skupić się na letnim okienku transferowym. Azzurrim udało już się dopiąć interesujące wzmocnienia. Do drużyny prowadzonej przez Antonio Conte trafili m.in. Kevin De Bruyne czy też Sam Beukema. To jednak nie jest koniec pracy na rynku zespołu z południa Italii.

Z informacji przekazanych przez „Calciomercato” dowiadujemy się, że SSC Napoli lada moment ogłosi kolejne letnie wzmocnienie. Nowym zawodnikiem Azzurrich ma zostać Vanja Milinković-Savić, który dotychczas był związany z Torino. Reprezentant Serbii to główny cel transferowy samego Antonio Conte. Warto zaznaczyć, że w przeszłości 28-latek reprezentował barwy Lechii Gdańsk.

Wspomniane źródło zaznacza, że SSC Napoli sięgnęło głęboko do portfela, aby dopiąć przyjście Vanji Milinkovicia-Savicia. Mówi się, że serbski golkiper kosztował Azzurrich około 22 milionów euro. Przed byłym zawodnikiem Lechii Gdańsk wkrótce rozpocznie się trudne wyzwanie. U Antonio Conte będzie bowiem rywalizował o miejsce w wyjściowym składzie z Alexem Meretem.

Vanja Milinković-Savić ma za sobą fantastyczny sezon. Były zawodnik Lechii Gdańsk w minionej kampanii rozegrał 39 spotkań między słupkami Torino. W tym czasie Serb zdołał aż 11 meczów zakończyć bez straconego gola.