Joshua Zirkzee może zostać bohaterem hitowego transferu do klubu z czołówki. Szczegółowo na temat jego przyszłości w rozmowie z portalem soccernews.nl wypowiedział się Gianluca Di Marzio.

fot. Imago/AFLOSPORT Na zdjęciu: Joshua Zirkzee

Joshua Zirkzee ma w perspektywie transfer do klubu z europejskiej czołówki

Gianluca Di Marzio uważa, że kwota jego przeprowadzki może wynieść nawet 50 milionów euro

Bologna ma po swojej stronie wiele argumentów i nie musi przyjmować pierwszej lepszej oferty

Milan rozbije bank na napastnika?

Joshua Zirkzee to w tym sezonie jeden z najlepszych napastników w Serie A. Jego talent rozkwitł na dobre rok po opuszczeniu Bayernu Monachium. Bologna ma ogromne korzyści z gry 22-latka, który zgromadził we wszystkich rozgrywkach osiem trafień oraz cztery asysty. Eksperci są pod wrażeniem zestawu umiejętności, jakie posiada młodzieżowych reprezentant Holandii i przewidują jego hitowy transfer.

Choć Zirkzee nie jest najskuteczniejszy w lidze, pozostawia po sobie bardzo dobre wrażenie. Jest wysoki, niezwykle silny, a przy tym zwrotny i szybki. Czołowe europejskie kluby mają go na swojej liście życzeń, natomiast na ten moment najbliżej mu do pozostania we Włoszech. Poważne zainteresowanie wykazuje między innymi Milan.

Dziennikarz Gianluca Di Marzio uważa, że Zirkzee ma przed sobą świetlaną przyszłość. Spodziewa się także potężnego zarobku dla Bologni. W kontrakcie napastnika widnieje klauzula wykupu na poziomie 50 milionów euro. Wydaje się, że Bologna poniżej tej kwoty nie będzie rozważać żadnych ofert. W grę wchodzi także przeprowadzka Zirkzee do Premier League, gdzie ze swoimi umiejętnościami mógłby sobie doskonale poradzić.

