Napastnik Chelsea poprosił o transfer do Barcelony! Flick zdecydował

Joao Pedro chce trafić do Barcelony, ale jego transfer jest bardzo trudny. Chelsea oczekuje co najmniej 100 milionów euro. Hansi Flick zdecydował w tej sprawie.

Joao Pedro miał przekazać Xabiemu Alonso, że chce opuścić Londyn i przenieść się do Barcelony. Brazylijczyk był jedną z największych gwiazd Chelsea w minionym sezonie.

Problemem są jednak wymagania finansowe londyńskiego klubu. Todd Boehly nie chce łatwo zgodzić się na sprzedaż napastnika i oczekuje za niego minimum 100 milionów euro.

Barcelona szuka nowego napastnika, ponieważ Robert Lewandowski ma opuścić klub 30 czerwca, gdy wygaśnie jego obecny kontrakt. Joan Laporta i Deco pracują nad sprowadzeniem zawodnika, który wypełni lukę po Polaku.

Hansi Flick wskazał inny profil napastnika

Według najnoszych doniesień transfer Anthony’ego Gordona jest już blisko finalizacji, ale jego przyjście nie zamyka tematu nowej „dziewiątki”. Barcelona ma zapłacić Newcastle United 70 milionów euro kwoty stałej oraz 10 milionów euro w bonusach.

Hansi Flick nie jest jednak w pełni przekonany do Joao Pedro. Niemiecki trener chce napastnika o innym profilu, który pomoże drużynie w meczach, gdy potrzebne są dośrodkowania.

Dlatego jednym z kandydatów ma być Vedat Muriqi z RCD Mallorca. Barcelona wierzy, że po spadku Mallorki może pozyskać doświadczonego napastnika za około 15 milionów euro, czyli poniżej jego klauzuli odstępnego.