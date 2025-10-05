NurPhoto SRL / Alamy Na zdjęciu: Diego Simeone i Pep Guardiola

Nahuel Molina na celowniku Manchesteru City

Manchester City podczas najbliższego zimowego okienka transferowego planuje zakontraktować nowego prawego obrońcę. Pep Guardiola uważa, że zespół Obywateli potrzebuje większej konkurencji na tej pozycji, aby utrzymać wysoki poziom w rywalizacji o podstawowy skład i skutecznie walczyć o kolejne trofea. Włodarze dziesięciokrotnych mistrzów Premier League mają więc zamiar ruszyć na rynek już w styczniu. Niewykluczone, że klub z Etihad Stadium zdecyduje się na rozmowy z Atletico Madryt. Jak dowiedział się brytyjski portal „TEAMtalk”, gigant Premier League wziął na swój celownik Nahuela Molinę.

Kontrakt 54-krotnego reprezentanta Argentyny z hiszpańskim klubem obowiązuje tylko do 30 czerwca 2027 roku, a negocjacje w sprawie przedłużenia umowy utknęły w martwym punkcie. Manchester City widzi w mistrzu świata z 2022 roku idealne wzmocnienie prawej strony defensywy. Molina, który jest znany z szybkości, zaangażowania w grę ofensywną oraz solidności w obronie, idealnie wpisuje się w profil zawodnika preferowany przez wspomnianego wyżej Guardiolę. Hiszpański szkoleniowiec jest przekonany, że pozyskanie Argentyńczyka znacząco podniosłoby jakość prowadzonej przez niego ekipy The Citizens.

Nahuel Molina trafił do Atletico Madryt w połowie 2022 roku z Udinese Calcio za kwotę około 20 milionów euro. Wcześniej reprezentował barwy Rosario Central oraz Boca Juniors, gdzie stawiał swoje pierwsze piłkarskie kroki. Od momentu przybycia do Hiszpanii boczny obrońca stał się ważnym ogniwem drużyny Diego Simeone. W koszulce zespołu Los Rojiblancos rozegrał łącznie 141 spotkań, zdobył 7 bramek i zanotował 13 asyst. Obecna wartość rynkowa zawodnika wynosi dokładnie 20 milionów euro – z takim wydatkiem musi liczyć się Manchester City, jeśli rzeczywiście zamierza doprowadzić ten transfer do skutku.