Z Madrytu do Turynu? Juventus interesuje się piłkarzem Atletico

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Nahuel Molina

Nahuel Molina przymierzany do Juventusu

Juventus planuje dokonać poważnych wzmocnień w jednym z najbliższych okienek transferowych. Trener ekipy Starej Damy – Luciano Spalletti – uważa, że jego drużyna potrzebuje więcej jakości na prawej stronie defensywy. W związku z tym władze klubu z Piemontu aktywnie analizują rynek w poszukiwaniu zawodnika, który zwiększyłby rywalizację na tej pozycji i zapewnił większą głębię składu na kolejne sezony.

Jak podaje włoski serwis „Calciomercato”, jednym z kandydatów rozważanych przez Juventus jest Nahuel Molina. 27-letni Argentyńczyk może wkrótce opuścić Atletico Madryt, ponieważ jego kontrakt wygasa już 30 czerwca 2027 roku, a włodarze ze stolicy Hiszpanii nie wykluczają sprzedaży. Włoscy dziennikarze sugerują, że przenosiny Moliny na Półwysep Apeniński są jak najbardziej możliwe, jeśli Juventus będzie zdeterminowany.

Dla argentyńskiego obrońcy byłby to powrót do dobrze znanego środowiska, gdyż w latach 2020-2022 występował w innym zespole z Serie A – Udinese Calcio. Wychowanek Boca Juniors ma na koncie 56 meczów w reprezentacji Argentyny oraz tytuł mistrza świata.

Warto dodać, że Juventus monitoruje również innych wahadłowych. Turyńczycy obserwują także takich piłkarzy jak Gady Beyuku, Brooke Norton-Cuffy, Arnau Martinez, Jordan Teze, Marco Palestra, Zeki Celik, Jonathan Clauss czy Sacha Boey.