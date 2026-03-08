Arsenal straci zdolnego obrońcę? Jest sfrustrowany swoją sytuacją

Myles Lewis-Skelly może opuścić Arsenal w letnim okienku transferowym. 19-letni lewy obrońca chce bowiem regularniej pojawiać się na boisku - informuje serwis Football Insider.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Myles Lewis-Skelly może odejść z Arsenalu

Kadra Arsenalu jest obecnie bardzo szeroka, a skład drużyny Kanonierów pozostaje naszpikowany gwiazdami światowego formatu. Nic więc dziwnego, że niektórzy zawodnicy mogą czuć się rozczarowani ograniczoną liczbą minut, ponieważ Mikel Arteta ma jasno określoną hierarchię w zespole.

Rywalizacja o miejsce w podstawowym składzie jest ogromna, a młodsi piłkarze często muszą pogodzić się z rolą rezerwowych. Jednym z takich zawodników jest Myles Lewis-Skelly, który na razie nie może liczyć na szczególnie ważną rolę w ekipie The Gunners.

Jak poinformował brytyjski serwis „Football Insider”, 19-letni lewy obrońca jest coraz bardziej sfrustrowany swoją sytuacją sportową, ponieważ chciałby zdecydowanie częściej pojawiać się na boisku. W związku z tym urodzony w Londynie defensor poważnie rozważa zmianę otoczenia w trakcie letniego okienka transferowego.

Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem wydaje się wypożyczenie, które pozwoliłoby mu regularnie grać na najwyższym poziomie. Jego sytuację uważnie obserwują między innymi Everton, Fulham oraz Crystal Palace.

Lewis-Skelly jest wychowankiem akademii londyńskiego giganta, a do pierwszej drużyny Arsenalu został włączony stosunkowo niedawno – tuż przed rozpoczęciem sezonu 2024/2025. Sześciokrotny reprezentant Anglii w aktualnej kampanii wystąpił w 26 spotkaniach, notując cztery asysty. Na murawie spędził niespełna 1300 minut, najczęściej pojawiając się na boisku po wejściach z ławki rezerwowych. Według portalu „Transfermarkt” jego wartość rynkowa wynosi około 40 milionów euro. Kontrakt wahadłowego z obecnym pracodawcą obowiązuje do 30 czerwca 2030 roku.