Arsenal straci zdolnego obrońcę? Jest sfrustrowany swoją sytuacją

15:19, 8. marca 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Football Insider

Myles Lewis-Skelly może opuścić Arsenal w letnim okienku transferowym. 19-letni lewy obrońca chce bowiem regularniej pojawiać się na boisku - informuje serwis Football Insider.

Mikel Arteta
Obserwuj nas w
Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Myles Lewis-Skelly może odejść z Arsenalu

Kadra Arsenalu jest obecnie bardzo szeroka, a skład drużyny Kanonierów pozostaje naszpikowany gwiazdami światowego formatu. Nic więc dziwnego, że niektórzy zawodnicy mogą czuć się rozczarowani ograniczoną liczbą minut, ponieważ Mikel Arteta ma jasno określoną hierarchię w zespole.

Rywalizacja o miejsce w podstawowym składzie jest ogromna, a młodsi piłkarze często muszą pogodzić się z rolą rezerwowych. Jednym z takich zawodników jest Myles Lewis-Skelly, który na razie nie może liczyć na szczególnie ważną rolę w ekipie The Gunners.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź

Jak poinformował brytyjski serwis „Football Insider”, 19-letni lewy obrońca jest coraz bardziej sfrustrowany swoją sytuacją sportową, ponieważ chciałby zdecydowanie częściej pojawiać się na boisku. W związku z tym urodzony w Londynie defensor poważnie rozważa zmianę otoczenia w trakcie letniego okienka transferowego.

Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem wydaje się wypożyczenie, które pozwoliłoby mu regularnie grać na najwyższym poziomie. Jego sytuację uważnie obserwują między innymi Everton, Fulham oraz Crystal Palace.

Lewis-Skelly jest wychowankiem akademii londyńskiego giganta, a do pierwszej drużyny Arsenalu został włączony stosunkowo niedawno – tuż przed rozpoczęciem sezonu 2024/2025. Sześciokrotny reprezentant Anglii w aktualnej kampanii wystąpił w 26 spotkaniach, notując cztery asysty. Na murawie spędził niespełna 1300 minut, najczęściej pojawiając się na boisku po wejściach z ławki rezerwowych. Według portalu „Transfermarkt” jego wartość rynkowa wynosi około 40 milionów euro. Kontrakt wahadłowego z obecnym pracodawcą obowiązuje do 30 czerwca 2030 roku.