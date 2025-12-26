Motor Lublin może uszczuplić kadrę. Niewypał transferowy celem zagranicznych zespołów

22:09, 26. grudnia 2025
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Fuad Alakbarov

Motor Lublin już w styczniu może pozbyć się niewypału transferowego. Renat Dadaszow znalazł się bowiem na radarach Karabachu Agdam oraz Ziry FK - informuje Fuad Alakbarov.

Renat Dadaszow
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Renat Dadaszow

Renat Dadaszow na celownikach Karabachu i Ziry

Motor Lublin nie może zaliczyć udanej jesieni. Zespół z województwa lubelskiego miał problem z odnalezieniem formy i przełożyło się to na pozycję w tabeli. Podopieczni Mateusza Stolarskiego zeszli na przerwę zimową na 11. lokacie, a ich przewaga nad miejscem spadkowym wynosi zaledwie punkt. Motorowcy zatem wiosną muszą się przebudzić, aby nie opuścić PKO Ekstraklasy.

Latem Motor Lublin dokonał wielu transferów. Jedne były udane, a drugie kompletnym zawodzie. W gronie niewypałów znalazl się Renat Dadaszow. Napastnik jednak wkrótce może opuścić szeregi lubelskiego zespołu, ponieważ jego agenci szukają nowej drużyny. Tymczasem Fuad Alakbarov poinformował, że reprezentant Azerbejdżanu zanalazł się w kręgu zainteresowań Karabachu Agdam oraz Ziry FK.

Dotychczasowa przygoda Renata Dadaszowa w Motorze Lublin była kompletnie nieudana. Napastnik przegrywał rywalizację z Karolem Czubakiem, a kiedy pojawiał się na placu gry, to ewidentnie przerastał go poziom PKO Ekstraklasy. W obozie Motorowców zapewne nie będą płakali po odejściu reprezentanta Azerbejdżanu.

Renat Dadaszow rozegrał 12 spotkań w koszulce Motoru Lublin. Mateusz Stolarski dał dość sporo szans swojemu zawodnikowi, ale ten nie miał udzialu przy strzelonym golu. Licznik reprezentanta Azerbejdżanu wynosi zatem zero.

POLECAMY TAKŻE

Mateusz Stolarski
Motor Lublin wybrał cel transferowy. Klub szykuje przebudowę
Luka Zahović
Co dalej z Luką Zahoviciem? Słoweniec ma jasny cel [NOWE INFORMACJE]
Mateusz Stolarski
Motor Lublin ogłosił listę transferową. Trzy nazwiska na wylocie