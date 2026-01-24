Motor Lubin blisko pierwszego zimowego transferu. Skrzydłowy na radarze

Motor Lubin wyraził zainteresowanie skrzydłowym. Jak informuje Weszło.com, Kilian Bevis z serbskiego klubu Radnicki 1923 może przenieść się zimą do zespołu Mateusza Stolarskiego.

PressFocus Na zdjęciu: Mateusz Stolarski

Kilian Bevis ma dołączyć do Motoru

Motor Lublin rundę jesienną zakończył na 11. miejscu w tabeli PKO BP Ekstraklasy. Ambicje drużyny prowadzonej przez Mateusza Stolarskiego są jednak znacznie wyższe. Jak dotąd klub nie ogłosił żadnego transferu, mimo że ligowi rywale aktywnie wzmacniają składy przed drugą częścią sezonu. Niewykluczone, że zimą dojdzie również do rozstań. Z Motorem mogą pożegnać się m.in. Michał Król oraz Bartosz Wolski.

Jak poinformował Szymon Janczyk z Weszło.com, na celowniku klubu z Lubelszczyzny znalazł się Kilian Bevis, obecnie występujący w barwach serbskiego Radnickiego 1923. 27-letni skrzydłowy reprezentuje ten zespół od połowy 2023 roku. Wcześniej grał m.in. dla Valletty FC, Birkirkary FC oraz FC Messina.

Bevis ma na swoim koncie 12 występów w reprezentacji Gwadelupy. W trwającym sezonie ofensywny zawodnik rozegrał 22 spotkania, w których zdobył pięć bramek i zanotował siedem asyst. Jego kontrakt z serbskim klubem wygasa latem tego roku, co może ułatwić ewentualne negocjacje.

Według serwisu Transfermarkt.de, wartość rynkowa Bevisa wynosi dokładnie milion euro. Piłkarze Motoru już 1 lutego zmierzą się na własnym terenie z Pogonią Szczecin w ramach 19. kolejki Ekstraklasy.