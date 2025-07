Juventus porozumiał się reprezentantem Danii. Transfer coraz bliżej

Morten Hjulmand dał zielone światło na transfer do Juventusu. Teraz włoski klub musi jeszcze dogadać się ze Sportingiem Lizbona - informuje dziennik Corriere dello Sport.

Brazil Photo Press / Alamy Na zdjęciu: Igor Tudor - trener Juventusu

Morten Hjulmand może przejść do Juventusu

Juventus nie może zaliczyć do udanych ostatnich lat. Zespół Starej Damy po raz ostatni triumfował w Serie A w sezonie 2019/2020. Drużyna Bianconerich oczywiście chce wrócić na tron, a do tego potrzebuje poważnych wzmocnień składu. Podczas trwającego letniego okienka transferowego na Allianz Stadium trafił jedynie Jonathan David. Ponadto wykupieni zostali Nico Gonzalez, Lloyd Kelly, Pierre Kalulu oraz Michele Di Gregorio, którzy dotychczas przebywali na wypożyczeniu w ekipie prowadzonej przez Igora Tudora.

W najbliższych tygodniach Juventus planuje zwiększyć rywalizację w środku pola, tym bardziej że Douglas Luiz jest na wylocie z Turynu. Wysoko na liście życzeń giganta Serie A znajduje się pomocnik Sportingu Lizbona – Morten Hjulmand. Co więcej, włodarze z Piemontu podobno osiągnęli już całkowite porozumienie z tym zawodnikiem co do warunków kontraktu indywidualnego, a tak przynajmniej możemy wywnioskować z najnowszych informacji przekazanych przez włoski dziennik „Corriere dello Sport”.

Teraz Juventus musi jeszcze dogadać się ze Sportingiem Lizbona, który zapewne zażąda kwoty w granicach 30-50 milionów euro. Defensywny pomocnik z powodzeniem występuje w barwach drużyny Lwów od sierpnia 2023 roku, kiedy przeniósł się do Portugalii za 19,5 miliona euro z US Lecce. Zatem 19-krotny reprezentant Danii ma już doświadczenie z ligi włoskiej, na boiskach której rozegrał łącznie 96 meczów, strzelił 7 goli i zanotował 6 asyst. Kontrakt 26-letniego piłkarza z aktualnym pracodawcą obowiązuje do połowy 2028 roku.