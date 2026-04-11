PSG na zakupach w Premier League. To byłaby bomba transferowa

Morgan Rogers na celowniku PSG

Morgan Rogers podczas nadchodzącego letniego okienka transferowego może opuścić Aston Villę. Jeśli drużynie Lwów nie uda się zakwalifikować do przyszłej edycji Ligi Mistrzów i tym samym zagwarantować sobie ogromnych przychodów, to władze z Birmingham mogą być wręcz zmuszone do sprzedaży jednej ze swoich gwiazd. W takim przypadku angielski klub miałby bowiem trudności ze spełnieniem zasad Finansowego Fair Play, a jednym z rozwiązań mogłaby być sprzedaż 23-letniego pomocnika.

Jak podaje stacja telewizyjna „Sky Sports”, gdyby Rogers został wystawiony na listę transferową, z pewnością nie narzekałby na brak ofert. Poważne zainteresowanie zawodnikiem wykazują między innymi Manchester United, Arsenal oraz Chelsea.

Według wspomnianego źródła do wyścigu o zakontraktowanie ofensywnego pomocnika dołączyło także PSG, które może pogodzić angielskich gigantów. Paryski potentat dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi, by przeprowadzić taki transfer.

Trzynastokrotny reprezentant Anglii trafił do ekipy The Villans w lutym 2024 roku z Middlesbrough za niespełna 10 milionów euro. Od tamtej pory rozegrał 115 meczów, strzelił 27 goli oraz zanotował 24 asysty. Serwis „Transfermarkt” szacuje jego wartość rynkową na około 80 milionów euro, choć Aston Villa liczy na jeszcze większy zarobek. Umowa gwiazdora obowiązuje do 2031 roku, co daje działaczom z Birmingham bardzo mocną pozycję negocjacyjną.