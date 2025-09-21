Aston Villa wyceniła swoją gwiazdę. Giganci muszą zapłacić fortunę

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Morgan Rogers

Morgan Rogers dostępny za 80 milionów funtów

Morgan Rogers uchodzi obecnie za jednego z najbardziej perspektywicznych zawodników w Premier League. 23-letni Anglik wyróżnia się ogromną wszechstronnością – może występować zarówno na skrzydle, jak i w roli ofensywnego pomocnika, co bez wątpienia docenia Unai Emery. Nic więc dziwnego, że piłkarz Aston Villi wzbudza coraz większe zainteresowanie na rynku transferowym. Sytuację zawodnika od dłuższego czasu monitorują czołowe kluby angielskiej ekstraklasy – w tym Chelsea, Arsenal oraz Tottenham Hotspur – które widzą w nim realne wzmocnienie swoich formacji ofensywnych.

Londyńscy giganci już minionego lata próbowali sprowadzić Rogersa, jednak ich starania zakończyły się niepowodzeniem. Powodem pozostania piłkarza na Villa Park była wycena dokonana przez włodarzy z Birmingham. Jak poinformował brytyjski dziennik „The Telegraph”, Aston Villa oczekuje za swojego gwiazdora około 80 milionów funtów i nie zamierza obniżać tej kwoty. Tak astronomiczna suma odstraszyła w ostatnim okienku potencjalnych kupców. Według mediów potentaci z Premier League mogą jednak wrócić do rozmów w sprawie tej transakcji już podczas najbliższych okien transferowych.

Kariera Morgana Rogersa rozwijała się stopniowo, lecz konsekwentnie. Zaczynał w West Bromwich Albion, skąd trafił do akademii Manchesteru City. Choć nie udało mu się tam przebić do pierwszej drużyny, w 2023 roku zasilił Middlesbrough, gdzie zyskał niezbędne doświadczenie oraz regularność. Od lutego 2024 roku reprezentuje barwy Aston Villi, dla której rozegrał 75 spotkań, strzelił 17 goli i zaliczył 17 asyst. Serwis „Transfermarkt” szacuje wartość rynkową Anglika na 55 milionów euro, a jego kontrakt obowiązuje do 2030 roku. W tym momencie pomocnik jest jednym z najgorętszych nazwisk na rynku transferowym.