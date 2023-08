Balogun nowym zawodnikiem AS Monaco

AS Monaco w oficjalnym komunikacie potwierdziło medialne doniesienia i ogłosiło transfer napastnika Folarina Baloguna z Arsenalu. 22-letni reprezentant USA podpisał pięcioletni kontrakt i związał się z drużyną z Księstwa do czerwca 2028 roku.

Źródło: AS Monaco

IMAGO / Beautiful Sports Na zdjęciu: Florian Balogun

Florian Balogun poprzedni sezon spędził w Stade de Reims i był odkryciem Ligue 1 Uber Eats. Amerykanin rozegrał 39 spotkań, w których zdobył 22 gole i zaliczył 6 asyst, dzięki czemu otrzymał kilka nominacji do Gracza Miesiąca.

– Dzięki swojej szybkości, umiejętnościom technicznym i umiejętnościom gry przed bramką przyczynił się do imponującej passy Stade de Reims (19 meczów bez porażki), strzelając hat-tricka przeciwko FC Lorient w meczu, w którym jego zespół przegrywał 0:2 (końcowy wynik to 4:2) i wyrównującego gola w 96. minucie przeciwko Paris Saint-Germain na Parc des Princes (1:1) – czytamy na oficjalnej stronie AS Monaco.

Według mediów AS Monaco zapłaciło Arsenalowi za Baloguna 45 mln euro.

