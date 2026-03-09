Modrić skomentował ewentualny powrót do Realu

Luka Modrić ponownie znalazł się w centrum medialnych spekulacji dotyczących Realu Madryt. Według włoskich mediów temat powrotu pomocnika pojawił się w kontekście możliwej zmiany trenera w Milanie.

Tiziano Ballabio / Alamy Na zdjęciu: Luka Modric

Modrić zabrał głos na temat powrotu do Realu

Luka Modrić opuścił Real Madryt zeszłego lata po wielu latach gry w barwach Królewskich. Chorwacki pomocnik pożegnał się z klubem jako jedna z największych legend w historii drużyny. Niedługo po odejściu zdecydował się podpisać kontrakt z AC Milan.

W ostatnich dniach włoskie media zaczęły jednak łączyć jego nazwisko z Realem Madryt. Według doniesień Massimiliano Allegri mógłby zostać nowym trenerem zespołu ze stolicy Hiszpanii. Szkoleniowiec miałby także chcieć ponownie sprowadzić do drużyny doświadczonego pomocnika.

Taki scenariusz jest jednak uznawany za bardzo mało prawdopodobny. Modrić ma już za sobą oficjalne pożegnanie z klubem i wkrótce skończy 41 lat. Władze Realu zdecydowały wcześniej o rozpoczęciu przebudowy środka pola i postawieniu na młodszych zawodników.

Chorwat jasno dał do zrozumienia, że nie zamierza angażować się w medialne spekulacje. – Plotki o Realu Madryt? Zawsze pojawiają się plotki o Realu Madryt, ale ja nie angażuję się w takie rzeczy. Jestem bardzo szczęśliwy w Milanie – powiedział Modrić.

Modric wielokrotnie podkreślał wcześniej, że Real Madryt jest dla niego wyjątkowym klubem. Nie ukrywał też, że chętnie zakończyłby karierę właśnie w barwach Królewskich. Ostatecznie władze klubu uznały jednak, że nadszedł moment na rozdzielenie dróg i rozpoczęcie nowego etapu w budowie drużyny.

Zobacz również: David na wylocie z Juventusu. Niespodziewany kierunek transferu