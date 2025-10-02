Młody gwiazdor musi opuścić Real Madryt. Inaczej zmarnuje karierę

12:09, 2. października 2025
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Madrid Universal

Endrick wciąż czeka na swój debiut w tym sezonie w Realu Madryt. Według "Madrid Universal" brak gry i zbliżające się mistrzostwa świata mogą skłonić go do odejścia na wypożyczenie.

Xabi Alonso
Obserwuj nas w
ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Endrick musi podjąć ważną decyzję dotyczącą przyszłości

Endrick liczył, że zmiana trenera w Realu Madryt otworzy przed nim większe możliwości. Po trudnym okresie u Carlo Ancelottiego spodziewał się nowego początku, jednak na starcie sezonu zabrakło mu szczęścia. Uraz wykluczył go z gry podczas Klubowych Mistrzostw Świata, a następnie kolejne problemy zdrowotne sprawiły, że ominął początek rozgrywek.

Brazylijczyk wrócił do kadry na mecz z Espanyolem, ale nie zagrał ani wtedy, ani w starciach z Levante, Atletico czy Kairatem Ałmaty. Brak minut wywołał spekulacje o możliwym wypożyczeniu już w styczniu. Dla 18-latka kluczowy jest przyszłoroczny mundial, a bez regularnej gry trudno liczyć na powołanie od selekcjonera reprezentacji Brazylii.

POLECAMY TAKŻE

Xabi Alonso
Młody gwiazdor musi opuścić Real Madryt. Inaczej zmarnuje karierę
Xabi Alonso
Real Madryt obserwuje gwiazdę Serie A. Czy zapłaci 60 mln euro?
Kylian Mbappe
Klasyfikacja strzelców Ligi Mistrzów. Tak wygląda aktualna sytuacja

Na jego sytuację wpływa także forma Kyliana Mbappe. Francuz jest niepodważalnym liderem Realu, rozgrywa mecze w pełnym wymiarze i praktycznie nie jest zmieniany. W efekcie pole manewru w ofensywie jest mocno ograniczone.

Kolejnym problemem są preferencje trenera Xabiego Alonso. Hiszpański szkoleniowiec ceni równowagę w drużynie, ale hierarchia jest jasna. Gonzalo Garcia, który błysnął w Klubowych Mistrzostwach Świata i zdobył cztery gole, ma wyższe miejsce w kolejce do gry niż Endrick.

Wszystko wskazuje na to, że jeśli sytuacja nie ulegnie zmianie, młody napastnik może zimą poszukać nowych wyzwań. Wypożyczenie dałoby mu minuty, pewność siebie i szansę na mundial. Real Madryt wciąż traktuje go jako projekt na przyszłość, ale obecny sezon pokazuje, że cierpliwość i odpowiedni wybór kierunku mogą okazać się kluczowe dla jego rozwoju.

Zobacz również: Lewandowski łączony z Milanem. Kuszący scenariusz czy tylko plotka?