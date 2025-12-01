Młody gwiazdor Man Utd wybrał przyszły klub. Amorim go skreślił

10:36, 1. grudnia 2025
Jakub Boroń
Jakub Boroń Źródło:  Il Mattino

Kobbie Mainoo został skreślony przez Rubena Amorima i poszukuje nowego klubu. Jak poinformował serwis Il Mattino, młody gwiazdor jest zdecydowany na transfer do Włoch.

Ruben Amorim
News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Kobbie Mainoo wybrał klub w Serie A

Włoskie media podają, że Kobbie Mainoo dał już zielone światło na transfer do Napoli. Ma być wręcz chętny, by przenieść się do aktualnego mistrza Włoch, bo widzi w tym jedyną drogę, by odbudować formę. Jego kariera w Manchesterze United wyraźnie wyhamowała w ostatnich miesiącach.

Ruben Amorim praktycznie z niego nie korzysta. Od początku sezonu wystawił go tylko raz w podstawowym składzie, a miało to miejsce w spotkaniu Carabao Cup z Grimsby. Pomocnik ma w obecnej kampanii na koncie zaledwie 261 minut, gdzie jeszcze w ubiegłym sezonie był ważnym piłkarzem w środku pola.

Napoli ponownie podjęło rozmowy z Manchesterem United i liczy, że uda się dopiąć operację już w styczniu. W grę wchodzi klasyczne wypożyczenie, choć klub Antonio Conte bierze też pod uwagę opcję wypożyczenia z obowiązkiem wykupu, jeśli Anglicy zgodzą się na odpowiednią kwotę.

Dla Mainoo taki ruch byłby szansą na nowy start. W Neapolu mógłby też spotkać znajome twarze, a mianowicie Scotta McTominaya i Rasmusa Hojlunda. Przykład Szkota pokazuje, że transfer do Serie A może być szansą na szybkie odrodzenie formy.

