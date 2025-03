fot. Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Kerkez zasili giganta z Anfield?

Liverpool jest o krok od zdobycia mistrzowskiego tytułu. Debiutancki sezon Arne Slota układa się po myśli, ale najtrudniejsze dopiero przed nim. Wszystko wskazuje na to, że latem dojdzie do prawdziwej rewolucji kadrowej na Anfield. Z drużyną mogą pożegnać się takie gwiazdy, jak Mohamed Salah, Trent Alexander-Arnold czy Virgil van Dijk. Na niektórych pozycjach konieczna jest także wymiana pokoleniowa – chodzi przede wszystkim o lewą stronę defensywy. Andrew Robertson przez wiele lat był filarem The Reds, ale ten sezon wyraźnie pokazuje, że nie jest już w stanie grać na najwyższym poziomie.

Na celowniku Liverpoolu znajduje się Milos Kerkez, który ma wielki potencjał. W tym sezonie zaliczył dwie bramki i sześć asyst w 29 meczach Premier League. Cechuje go dynamika, ofensywny styl gry i duża skuteczność w pojedynkach z rywalami, co dla The Reds jest bardzo istotne.

Reprezentant Węgier trafił do Bournemouth latem 2023 roku. Po dwóch sezonach jest gotowy, aby postawić kolejny krok w swojej piłkarskiej karierze i dołączyć do europejskiego giganta. Jego nazwisko widnieje na listach życzeń wielu klubów, ale to Liverpool działa najkonkretniej. Na Anfield podjęto decyzję, że to właśnie on zostanie następca Robertsona. “Fichajes” informuje o szykowanej ofercie w postaci 50 milionów euro. Ma to przekonać Bournemouth do sprzedaży swojej 21-letniej gwiazdy. Sam zainteresowany ujawnił, że chciałby trafić do obecnego lidera Premier League.