Milanu coraz bliżej transferu. Nowa oferta zmienia sytuację

Andre ponownie znalazł się na celowniku Milanu, który wrócił do rozmów z Corinthians. Według "ESPN Brasil" Rossoneri złożyli nową ofertę i liczą na przełom po wcześniejszym niepowodzeniu.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Milan podbija stawkę, Corinthians analizuje sytuację

Andre jest priorytetem Milanu, który zdecydował się poprawić swoją propozycję za młodego pomocnika. Nowa oferta opiewa na 22 miliony euro, z czego 18 milionów to kwota gwarantowana, a pozostałe 4 miliony zależą od bonusów.

W ramach tej propozycji włoski klub miałby przejąć 70 procent praw do zawodnika. Istotnym elementem jest także postawa samego piłkarza, który rozważa oddanie pozostałych 30 procent, aby ułatwić finalizację transferu.

Corinthians nie podjął jeszcze decyzji i dokładnie analizuje warunki przedstawione przez Milan. Klub ma komfort negocjacyjny, ponieważ zainteresowanie zawodnikiem wykazują także Benfica oraz Atletico Madryt.

Wcześniejsze rozmowy były już bliskie zakończenia, gdy Milan oferował około 17 milionów euro za podobny zakres praw. Transfer upadł jednak na ostatnim etapie po sprzeciwie prezesa klubu i protestach kibiców. Tamtejsze przerwanie rozmów było dość zaskakujące, bowiem większość mediów informowała, że transfer jest już praktycznie dogadany.

Obecnie sytuacja jest bardziej dynamiczna, a poprawiona oferta może zmienić stanowisko Corinthians. Najbliższe dni będą kluczowe dla przyszłości utalentowanego pomocnika.

