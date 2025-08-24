Milan zrezygnuje z transferu napastnika? Wszystko przez testy medyczne

11:47, 24. sierpnia 2025
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski

Victor Boniface po badaniach medycznych w Mediolanie wrócił do Niemiec. Według "Sky Sport" i Fabrizio Romano Milan nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji w sprawie transferu napastnika z Bayeru Leverkusen.

Milan analizuje sytuację Boniface

Victor Boniface pojawił się w Mediolanie, by przejść szczegółowe testy medyczne przed transferem do Milanu. Nigeryjski napastnik Bayeru przeszedł badania w klinice La Madonnina oraz w Centro Ambrosiano, gdzie sprawdzano jego zdolność do gry. Klub postanowił jednak przeprowadzić dodatkowe kontrole ortopedyczne, które zakończyły się w weekend. Dopiero na ich podstawie ma zapaść decyzja, czy podpisać umowę z zawodnikiem.

Według „Sky Sport” i Fabrizio Romano piłkarz wrócił już do Leverkusen. Milan wciąż rozważa różne scenariusze – od realizacji obecnej umowy, przez renegocjację warunków, aż po całkowite wycofanie się z operacji. Wcześniej ustalono, że gracz miałby trafić do Mediolanu na zasadzie wypożyczenia za 5 milionów euro z prawem wykupu ustalonym na 24 miliony.

Niepokojące sygnały dotyczące zdrowia Boniface powodują, że działacze Rossonerich analizują inne rozwiązania. Jedną z opcji jest zmiana warunków umowy, na przykład darmowe wypożyczenie z opcją wykupu. Możliwe jest jednak także całkowite zerwanie rozmów.

W przypadku fiaska operacji, Milan ma już przygotowaną listę alternatyw. Wśród nazwisk pojawiają się Dusan Vlahovic z Juventusu, Conrad Harder ze Sportingu, Breel Embolo z Monaco, Tolu Arokodare z Genku oraz Rasmus Hojlund z Manchesteru United. Klub podkreśla, że sprawa nowej „dziewiątki” musi zostać rozstrzygnięta w tym tygodniu.

