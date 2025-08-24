Donnarumma dogadany z Man City! PSG czeka na ruch Guardioli

Gianluigi Donnarumma osiągnął porozumienie w sprawie indywidualnego kontraktu z Manchesterem City. Według Fabrizio Romano bramkarz PSG może wkrótce trafić do Premier League, choć transfer zależy jeszcze od kilku czynników.

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Gianluigi Donnarumma

City bliskotransferu Donnarummy, ale PSG żąda 50 milionów euro

Gianluigi Donnarumma pożegna się z Paris Saint-Germain. Bramkarz, który jeszcze niedawno świętował triumf w finale Ligi Mistrzów przeciwko Interowi, nie pasuje do filozofii gry trenera Luisa Enrique. Dodatkowo negocjacje w sprawie przedłużenia kontraktu nie przyniosły żadnych efektów. Umowa Donnarummy obowiązuje do czerwca 2026 roku, a jego pensja sięga 10 milionów euro rocznie.

Według Fabrizio Romano włoski golkiper porozumiał się już z Manchesterem City. Donnarumma jest gotowy dołączyć do drużyny Pepa Guardioli i spróbować swoich sił w Premier League. Na transfer trzeba jednak jeszcze poczekać, ponieważ angielski klub musi uzgodnić warunki z PSG.

Francuska drużyna oczekuje około 50 milionów euro. Ta kwota może ulec obniżeniu, zwłaszcza że sam zawodnik naciska na zmianę otoczenia. PSG w międzyczasie sfinalizowało transfer Chevaliera, który ma zostać nowym numerem jeden.

Ważnym elementem całej operacji jest także sytuacja Edersona. Brazylijczyk może opuścić City tego lata, a Galatasaray złożył już pierwszą ofertę opiewającą na 10 milionów euro. Dopiero po jego odejściu otworzy się zielone światło dla finalizacji przyjścia Donnarummy.

Transfer włoskiego bramkarza do Manchesteru City nabiera więc realnych kształtów, ale ostateczny rozwój wydarzeń zależy od kilku równoległych negocjacji. Ostatnie dni mercato mogą okazać się decydujące dla przyszłości golkipera.

