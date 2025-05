LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Sergio Conceicao

Caleb Okoli pod obserwacją AC Milanu

Obecny sezon nie jest udany w wykonaniu AC Milanu. Słaba postawy drużyny sprawiła, że w trakcie kampanii doszło do zmiany na ławce trenerskiej. Sergio Conceicao zastąpił Paulo Fonsekę. Sytuacja drużyny nie uległa poprawie, ale Rossoneri mogą zakończyć rok z dwoma trofeami. Mediolańczycy sięgnęli po Superpuchar Włoch, a wkrótce zagrają w finale krajowego pucharu z Bologną.

Głównym celem AC Milanu jest Serie A. A w niej ekipa Sergio Conceicao zajmuje obecnie dopiero dziewiątą lokatę. Władze klubu z San Siro chcą poprawić sytuację swojego zespołu i w letnim okienku transferowym planują dokonać wzmocnienia. Jak się okazuje, jedno z nich może nadejść z Premier League. Dziennik „Tuttosport” zdradził, że na radarze Rossonerich znalazł się Caleb Okoli z Leicester City.

Popularne Lisy jednak pożegnały się już z angielską elitą. Włoski defensor zatem może rozważyć powrót do Serie A. 23-latek puka do bram reprezentacji Luciano Spallettiego, a przeprowadzka do AC Milanu może mu pozwolić zbliżyć się do seniorskiej kadry. Obecnie jednak przed Rossonerimi daleka droga do sprowadzenia wychowanka Atalanty Bergamo.

Caleb Okoli w trwającym sezonie rozegrał 22 spotkania w koszulce Leicester City. W tym czasie udało mu się raz strzelić gola. Włoch trafił do siatki w meczu Premier League przeciwko Brighton & Hove Albion.