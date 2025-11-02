Milan szykuje roszady w ofensywie, do których dojdzie podczas zimowego okienka. Typowany do odejścia jest Santiago Gimenez. Włoski gigant ma na liście życzeń cztery nazwiska - informuje "La Gazzetta dello Sport".

fot. Nicolò Campo Na zdjęciu: Santiago Gimenez

Gimenez na wylocie. Milan szuka nowego napastnika

Milan pod wodzą Massimiliano Allegriego chce walczyć o najwyższe cele, w tym nawet mistrzostwo Włoch. Na ten moment radzi sobie całkiem dobrze i jest blisko liderującego w tabeli Napoli. Władze klubu szykują już ruchy transferowe pod kątem zimowego okienka, tak aby wzmocnić zespół i wyeliminować słabe punkty.

Allegri dotąd ma problem z ułożeniem wyjściowej jedenastki. Chodzi przede wszystkim o ofensywę, gdzie rozczarowuje Santiago Gimenez. Sprowadzony w lutym 2025 roku za kwotę 32 milionów euro napastnik kompletnie się nie sprawdza. W tym sezonie nie zdobył w lidze choćby jednej bramki, mimo zanotowania dziewięciu występów. Trafił tylko w Pucharze Włoch, kiedy to Rossoneri rywalizowali z Lecce.

Milan jest bliski decyzji o skreśleniu Gimeneza. Ma on czas tylko do stycznia, aby potwierdzić swoją wartość i powalczyć o przyszłość na San Siro. W przeciwnym razie ma zostać sprzedany, a zarobione na nim pieniądze będą przeznaczone na jego następcę. „La Gazzetta dello Sport” ujawniła nawet listę życzeń włoskiego klubu, na której znajdują się cztery ciekawe nazwiska.

Kandydatami do zastąpienia Gimeneza są Joshua Zirkzee z Manchesteru United, Artem Dovbyk z AS Romy, Jonathan Burkardt z Eintrachtu Frankfurt oraz Joaquin Panichelli ze Strasbourga. Ten ostatni jest prawdziwą rewelacją obecnego sezonu, gdyż ma już na koncie dziesięć bramek. Zirkzee z kolei myśli o powrocie do Włoch, aby odbudować się po nieudanym okresie na Old Trafford.