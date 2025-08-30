AC Milan jest niezwykle aktywny w ostatnich dniach letniego okienka. Jak się okazuje, Rossoneri myślą o transferze napastnika. Ich celem wciąż jest Artem Dowbyk z AS Romy - donosi Gianluca Di Marzio.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Milanu

Artem Dowbyk wciąż łączony z AC Milanem

AC Milan zabrał się ostro do pracy w ostatnich dniach letniego okienka. W sobotę Rossoneri potwierdzili transfer Christophera Nkunku z Chelsea. Drużyna Massimiliano Allegriego ma już dwa rozegrane mecze w nowym sezonie. W obu spotkaniach ich postawa nie była godna pochwały. Klub z San Siro zatem chce jeszcze wzmocnić skład.

Z informacji przekazanych przez Gianlukę Di Marzio dowiadujemy się, że AC Milan wszystkie swoje siły rzuca w pozyskanie nowego napastnika. Celem Rossonerich jest Artem Dowbyk z AS Romy. Reprezentant Ukrainy od dawna znajduje się na radarze mediolańczyków, którzy mają świadomość, że sprowadzenie snajpera będzie niezwykle trudnym zadaniem.

Wiele wskazywało na to, że dojdzie do wymiany na linii AC Milan – AS Roma. W zamian za Artema Dowbyka, do ekipy Giallorossich miałby trafić Santiago Gimenez. Tymczasem włoski dziennikarz zdradza, że nie dojdzie do takiej transakcji. Meksykanin finalnie ma zostać w ekipie Massimiliano Allegriego.

Artem Dowbyk natomiast zalicza przeciętny okres w AS Romie. Ukrainiec przychodził jako gwiazdor, a tymczasem kompletnie nie potrafi odnaleźć stabilnej formy na włoskiej ziemi. Napastnik dotychczas rozegrał 46 spotkań w koszulce Giallorossich i strzelił 17 goli.