AC Milan i AS Roma w letnim okienku transferowym mogą wymienić się piłkarzami. Do Mediolanu powędrowałby Artem Dowbyk. W drugą stronę natomiast trafiłby Santiago Gimenez - podaje "Il Messaggero".

Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Wymiana Milanu i Romy? Dowbyk i Gimenez mogą zmienic klub

AC Milan i AS Roma mają za sobą ciężki sezon 2024/25. Nerazzurri przez praktycznie cały sezon nie potrafili odnaleźć formy, przez co zajęli odległe miejsce w rozgrywkach Serie A. Rzymianie natomiast dopiero po zatrudnieniu Caludio Ranieri wskoczyli na odpowiednie tory i mieli za sobą świetną końcówkę kampanii. Wkrótce między tymi drużynami może dojść do zaskakujących transferów.

Z informacji przekazanych przez serwis „Il Messaggero” dowiadujemy się, że może dojść do wymiany na linii AC Milan – AS Roma. Szeregi Rossonerich miałby zasilić Artem Dowbyk. Do stolicy Włoch natomiast powędrowałby Santiago Gimenez. Wartość obu piłkarzy jest zbliżona, przez co transakcja może być bezgotówkowa.

Zarówno AC Milan jak i AS Roma wiązali olbrzymie nadzieje ze swoimi napastnika. Artem Dowbyk przez cały miniony sezon jednak nie potrafił ustabilizować formy. Santiago Gimenez natomiast trafił do Mediolanu zimą i przez pół roku nie potrafił odnaleźć się w drużynie. Istnieje zatem spore prawdopodobieństwo, że zawodnicy wymienią się klubami.

W minionym sezonie doszło również do wymiany na linii AC Milan – AS Roma. Do drużyny Giallorossich trafił Alexis Saelemaekers, natomiast do Rossonerich trafił Tammy Abraham. Kluby mają ze sobą dobre relacje i nie powinno być problemu z przyszłymi transakcjami.