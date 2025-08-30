Milan ogłosił hitowy transfer. Wyciągnął piłkarza z Chelsea!

Milan ogłosił definitywny transfer Christophera Nkunku, który opuścił Chelsea. Francuski gwiazdor przeniósł się na San Siro i związał umową do 2030 roku.

Nkunku ma nowy klub. Milan poważnie się wzmacnia

Christopher Nkunku został tego lata definitywnie skreślony przez Chelsea. Enzo Maresca publicznie informował, że Francuz nie jest uwzględniany przy ustalaniu kadry meczowej i najprawdopodobniej odejdzie przed zakończeniem okienka. Jego transfer długo negocjował Bayern Monachium, który ostatecznie nie zdołał się porozumieć. Do gry wszedł natomiast Milan, wykazując sporą determinację. W sobotę gigant z San Siro oficjalnie ogłosił hitowy transfer francuskiego gwiazdora.

Chelsea liczyła na zarobek w postaci 50 milionów euro, ale ostatecznie przyjęła niższą ofertę. Milan zapłacił za Nkunku 37 milionów euro podstawy, a dodatkowe pięć milionów to kwestia bonusów. Umowa Francuza będzie obowiązywać do 2030 roku.

Ofensywny pomocnik zakończył swój zaledwie dwuletni pobyt w stolicy Anglii. W 2023 roku Chelsea wykupiła go z Lipska za 60 milionów euro, a z perspektywy czasu ten transfer okazał się nieudany.

W tym sezonie Nkunku nie zagrał dla Chelsea ani jednego spotkania. Po raz ostatni na murawie przebywał przy okazji Klubowych Mistrzostw Świata, kiedy to zdobył gola. Jego bilans w poprzedniej kampanii wyniósł 15 bramek i 5 asyst w 48 występach. Milan znów dogadał się z The Blues w sprawie transferu – te kluby w ostatnich latach regularnie ze sobą współpracowały.