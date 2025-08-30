Milan ogłosił hitowy transfer. Wyciągnął piłkarza z Chelsea!

Nkunku ma nowy klub. Milan poważnie się wzmacnia
Christopher Nkunku został tego lata definitywnie skreślony przez Chelsea. Enzo Maresca publicznie informował, że Francuz nie jest uwzględniany przy ustalaniu kadry meczowej i najprawdopodobniej odejdzie przed zakończeniem okienka. Jego transfer długo negocjował Bayern Monachium, który ostatecznie nie zdołał się porozumieć. Do gry wszedł natomiast Milan, wykazując sporą determinację. W sobotę gigant z San Siro oficjalnie ogłosił hitowy transfer francuskiego gwiazdora.
Chelsea liczyła na zarobek w postaci 50 milionów euro, ale ostatecznie przyjęła niższą ofertę. Milan zapłacił za Nkunku 37 milionów euro podstawy, a dodatkowe pięć milionów to kwestia bonusów. Umowa Francuza będzie obowiązywać do 2030 roku.
Ofensywny pomocnik zakończył swój zaledwie dwuletni pobyt w stolicy Anglii. W 2023 roku Chelsea wykupiła go z Lipska za 60 milionów euro, a z perspektywy czasu ten transfer okazał się nieudany.
W tym sezonie Nkunku nie zagrał dla Chelsea ani jednego spotkania. Po raz ostatni na murawie przebywał przy okazji Klubowych Mistrzostw Świata, kiedy to zdobył gola. Jego bilans w poprzedniej kampanii wyniósł 15 bramek i 5 asyst w 48 występach. Milan znów dogadał się z The Blues w sprawie transferu – te kluby w ostatnich latach regularnie ze sobą współpracowały.