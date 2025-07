Milan stawia na piłkarza z La Liga. Testy medyczne za nim

Marc Pubill stał się priorytetem Milanu na prawe wahadło. Po pozytywnych testach medycznych w Barcelonie klub czeka już tylko na ostateczne zielone światło, by ruszyć z negocjacjami z Almerią.

Associated Press / Alalmy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri, Zlatan Ibraimovic

Pubill bliżej Milanu – Hiszpan wyprzedził Doue w wyścigu o transfer

Marc Pubill to obecnie cel numer jeden Milanu na prawą stronę defensywy. Rossoneri postawili na 21-letniego Hiszpana, uznając go za lepszą opcję niż Guel Doue ze Strasbourga, który oczekuje aż 28 milionów euro za swojego piłkarza. Pubill był obserwowany także przez Wolverhampton, ale teraz czeka na ruch ze strony mediolańczyków.

Zanim Milan rozpoczął oficjalne rozmowy z Almerią, chciał upewnić się co do stanu zdrowia zawodnika. Klub wysłał do Barcelony swój sztab medyczny, który przeprowadził kompleksowe badania kolana zawodnika. Testy odbyły się 18 lipca w klinice Ramona Cugata w obecności przedstawicieli Almerii i otoczenia piłkarza.

Szczególną uwagę poświęcono lewemu kolanu, które było operowane w październiku 2023 roku. To właśnie ta kontuzja uniemożliwiła jego transfer do Atalanty, mimo że strony uzgodniły wówczas kwotę około 20 milionów euro. Wyniki obecnych badań nie wykazały przeciwwskazań do gry na najwyższym poziomie.

Milan czeka teraz na końcową analizę medyczną, by przejść do formalnych negocjacji z Almerią. Jeśli nic się nie zmieni, to właśnie Pubill powinien być pierwszym defensywnym wzmocnieniem drużyny Massimiliano Allegriego w tym oknie transferowym. Zdaniem mediów kluby powinny w dość krótkim czasie osiągnąć pełne porozumienie, również biorąc pod uwagę, że gracz nalega na transfer.

