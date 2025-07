Juventus rozmawia z Atalantą. Gwiazdor może zmienić klub

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Igor Tudor

Nico Gonzalez na radarze Atalanty

Atalanta rozważa sprowadzenie Nico Gonzaleza z Juventusu jako potencjalnego następcę Ademoli Lookmana. Według „Tuttosport”, klub z Bergamo prowadzi równolegle rozmowy z Interem na temat sprzedaży nigeryjskiego skrzydłowego, który został niedawno wyróżniony Złotą Piłką w Afryce.

Inter złożył już oficjalną ofertę w wysokości 40 milionów euro za Lookmana, jednak Atalanta oczekuje co najmniej 50 milionów. Choć porozumienia jeszcze nie ma to gracz La Dei zaakceptował ofertę kontraktu zaproponowanego przez Nerazzurrich, co może przyspieszyć rozmowy. Jeśli transakcja dojdzie do skutku, Nico Gonzalez może trafić do Bergamo jako jego naturalny zastępca. Jednocześnie Inter postrzega Argentyńczyka jako plan B, gdyby nie udało się sfinalizować transferu Lookmana.

Juventus wycenił Gonzaleza na około 30 milionów euro. Taka kwota pozwoliłaby uniknąć straty finansowej po ubiegłorocznym zakupie zawodnika z Fiorentiny. Choć Argentyńczyk nie spełnił pokładanych w nim nadziei, jego wartość rynkowa nadal pozostaje wysoka.

W minionym sezonie Gonzalez wystąpił w 38 meczach w pięciu różnych rozgrywkach. W Serie A zaliczył 26 spotkań, strzelił 3 gole i zanotował 2 asysty. Jego całkowity dorobek to 5 bramek i 4 asysty, wliczając występy w Lidze Mistrzów, Pucharze Włoch, Superpucharze i Klubowych Mistrzostwach Świata.

