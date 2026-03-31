Milan oficjalnie potwierdził transfer napastnika. Wielki talent

Milan oficjalnie potwierdził transfer młodego napastnika, o czym poinformował w klubowym komunikacie. Andrej Kostic dołączy do Rossonerich latem i ma być częścią długofalowego projektu.

Andrej Kostic nowym zawodnikiem Milanu

Milan sfinalizował transfer Andreja Kosticia z Partizana Belgrad i dopiął rozmowy, które trwały od miesięcy. Dziewiętnastoletni napastnik przejdzie do klubu 1 lipca 2026 roku. Wcześniej pojawił się w Mediolanie, aby przejść testy medyczne.

Zawodnik pozostanie w Partizanie do końca obecnego sezonu. Następnie dołączy do struktury Milan Futuro, która skupia się na rozwoju młodych talentów. Klub jasno określił jego rolę w oficjalnym komunikacie i podkreślił znaczenie projektu.

Kostic ma za sobą solidne miesiące na poziomie klubowym. W tym sezonie zdobył jedenaście bramek w trzydziestu czterech występach. Zadebiutował także w reprezentacji Czarnogóry w październiku 2025 roku.

Transfer został przeprowadzony na jasno określonych warunkach finansowych. Milan zapłacił 3,5 miliona euro i przewidział dodatkowe bonusy do 4,5 miliona. W umowie znalazła się również klauzula od kolejnej sprzedaży dla Partizana.

Za kulisami tej operacji pojawia się także znane nazwisko. Agent zawodnika Darko Ristic reprezentuje również Dusana Vlahovicia, który pozostaje jednym z celów Milanu. To pokazuje szerszy kontekst działań klubu na rynku transferowym.

