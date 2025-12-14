Milan rusza z rozmowami z gwiazdą. Dyrektor sportowy potwierdza

Antonio Balasco / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Mike Maignan może zostać na dłużej na San Siro

AC Milan rozpoczął negocjacje w sprawie przedłużenia kontraktu z jednym ze swoich kluczowych zawodników. Ważą się losy Mike’a Maignana na San Siro. Obecna umowa 30-latka obowiązuje do końca sezonu, a dyrektor sportowy Rossonerich przyznał, że rozmowy z kapitanem drużyny są już na zaawansowanym etapie.

Igli Tare zdementował również pojawiające się w mediach plotki dotyczące rzekomych żądań finansowych francuskiego bramkarza. – Maignan jest liderem i jesteśmy z niego bardzo zadowoleni. Jest tu szczęśliwy i chcemy, żeby został. Wkrótce będziemy mieli okazję kontynuować rozmowy – powiedział dyrektor sportowy w rozmowie z „DAZN”.

W tym samym wywiadzie Tare odniósł się również do zimowego rynku transferowego i ewentualnych wzmocnień ataku. Przyznał, że znalezienie skutecznego napastnika w styczniu będzie trudne. Jednocześnie klub liczy na powrót kontuzjowanych zawodników. Co ciekawe, Joshua Zirkzee z Manchester United i Niclas Fullkrug z West Hamu mogą wzmocnić Rossonerich.

W ostatnich tygodniach Maignan łączony był również z transferami do Manchesteru United, Chelsea i PSG. Francuz do włoskiego giganta trafił z LOSC Lille w 2021 roku i od tego czasu rozegrał łącznie 180 meczów we wszystkich rozgrywkach. Portal ransfermakrt.de wycenia reprezentanta Trójkolorowych na 25 milionów euro.