Milan rusza po gwiazdę Liverpoolu. Włosi przygotowują ofertę za obrońcę

Tiziano Ballabio / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Joe Gomez na celowniku Milanu

AC Milan rozgrywa solidny, choć niepozbawiony potknięć sezon w Serie A. Rossoneri po 25. kolejkach ponieśli tylko jedną porażkę, jednak aż dziewięciokrotnie dzielili się punktami. To sprawia, że zajmują drugie miejsce w tabeli i wciąż liczą się w walce o upragnione mistrzostwo kraju.

Władze klubu już teraz planują wzmocnienia na letnie okno transferowe. Priorytetem ma być pozyskanie środkowego obrońcy, a jednym z głównych kandydatów jest Joe Gomez z Liverpoolu. Jak informuje serwis „CaughtOffside”, 19-krotni mistrzowie Włoch poważnie rozważają złożenie oferty za 28-letniego Anglika. Gomez nie ma pewnego miejsca w składzie The Reds, a trener Arne Slot wyżej ceni innych defensorów. Jego kontrakt na Anfield obowiązuje do czerwca 2027 roku.

Choć przez ostatnie dwa lata Gomez był cenionym zmiennikiem, coraz więcej wskazuje na to, że sam zawodnik może być gotowy na nowe wyzwania. Co ciekawe, sytuację Anglika monitoruje także Bayern Monachium. Istotną kwestią w negocjacjach będą wymagania finansowe zawodnika. Gomez oczekuje wynagrodzenia na poziomie około 4,5 mln funtów rocznie. Dodatkowo jego historia kontuzji może wpłynąć na ograniczenie liczby potencjalnych ofert.

W trwającym sezonie Anglik rozegrał 19 spotkań we wszystkich rozgrywkach, notując dwie asysty. Do Liverpoolu trafił w 2015 roku z Charlton Athletic za około 5 milionów euro. Według serwisu Transfermarkt.de, jego wartość rynkowa szacowana jest na 15 milionów euro.