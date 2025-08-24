AC Milan nie zdecydował się na pozyskanie Victora Boniface'a. Obecnie Rossoneri skupili się na Dusanie Vlahoviciu z Juventusu. Doszło już do rozmów między stronami - informuje "MilanNews".

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Dusan Vlahović może wzmocnić AC Milan

AC Milan nie zakończył jeszcze budowy składu. Mediolańczycy w ostatnich tygodniach skupili się na sprowadzeniu nowego napastnika. Klub interesował się wieloma zawodnikami, ale ostatecznie zintensyfikował działania mające na celu sprowadzenie Victora Boniface’a. Piłkarz Bayeru Leverkusen pojawił się już nawet na testach medycznych. Jednak do transferu ostatecznie nie doszło.

Nadchodzące dni zapowiadają się niezwykle intensywne w obozie AC Milanu. Otóż mediolańczycy wytypowali już kolejny główny cel. A jest nim Dusan Vlahović z Juventusu. Serwis „MilanNews” poinformował, że Rossoneri spotkali się już z przedstawicielami serbskiego napastnika. Władze z San Siro mają świadomość, że najpierw trzeba przekonać 25-latka do przeprowadzki.

Juventus nie wiąże przyszłości z Dusanem Vlahoviciem i jest gotowy na jego odejście. Mówi się, że zadowoli ich kwota 15 milionów euro za Serba. Taka cena nie odstrasza AC Milanu. Problem stanowi jedynie pensja zawodnika. Obecnie napastnik jest jednym z najlepiej zarabiających piłkarzy w całej Serie A, a mediolańczycy nie są gotowi zaproponować wysokie wynagrodzenia 25-latkowi.

Dusan Vlahović reprezentuje barwy Juventusu od ponad trzech lat. Reprezentant Serbii dotychczas rozegrał 145 spotkań dla turyńczyków. W tym czasie udało mu się zgromadzić na koncie aż 58 trafień, a także 14 asyst.