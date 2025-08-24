dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Victor Boniface

Victor Boniface nie przeniesie się na San Siro

Jeszcze kilka godzin temu wydawało się, że Victor Boniface zostanie nowym piłkarzem Milanu. Działacze Rossonerich doszli bowiem do porozumienia z Bayerem Leverkusen w sprawie rocznego wypożyczenia napastnika. Umowa miała opiewać na 5 milionów euro z opcją wykupu ustaloną na kolejne 24 miliony euro. Transfer 13-krotnego reprezentanta Nigerii na San Siro był już niemal przesądzony, a sympatycy drużyny prowadzonej przez Massimiliano Allegriego z niecierpliwością czekali na oficjalne potwierdzenie tego ruchu.

Jednak do finalizacji transakcji ostatecznie nie dojdzie. Jak poinformował w mediach społecznościowych Sacha Tavolieri, Victor Boniface nie przeszedł pozytywnie testów medycznych w Mediolanie. Lekarze Milanu uznali, że zakontraktowanie 24-letniego snajpera wiązałoby się ze zbyt dużym ryzykiem. Z tego względu włoski klub zrezygnował z podpisania umowy, a piłkarz wrócił do Niemiec. W tej sytuacji bardzo możliwe, że zawodnik pozostanie w ekipie Aptekarzy na następny sezon, zamiast spróbować swoich sił w Serie A.

AC Milan nie zamierza jednak rezygnować z planów odświeżenia ataku. Włoskie media donoszą, iż Rossoneri błyskawicznie rozpoczęli poszukiwania alternatyw. Jednym z potencjalnych kandydatów do wzmocnienia ofensywy jest Dusan Vlahović z Juventusu, co byłoby głośnym ruchem wewnątrz ligi. Kolejną opcją pozostaje Conrad Harder, napastnik Sportingu Lizbona, którego skauci Milanu bacznie śledzą od dłuższego czasu. Dla kibiców mediolańskiego giganta najbliższe dni mogą więc przynieść emocje.