Bayern złożył ofertę za gwiazdę Serie A. Napastnik naciska na transfer

17:24, 31. sierpnia 2025
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  The Athletic / Fabrizio Romano

Bayern Monachium złożył ofertę Atalancie Bergamo. Bawarczycy chcą, aby do zespołu dołączył Ademola Lookman. Ma to być wypożyczenie z opcją wykupu - przekonuje serwis The Athletic.

diebilderwelt / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Ademola Lookman celem Bayernu Monachium

Bayern Monachium w końcówce letniego okna transferowego może przeprowadzić głośną transakcję. Według najnowszych informacji Atalanta Bergamo otrzymała od nich ofertę. Jak podaje David Ornstein z The Athletic celem Bawarczyków jest Ademola Lookman.

Propozycja klubu z Monachium zawiera roczne wypożyczenie z opcją wykupu. Dokładna kwota nie została podana. Reprezentant Nigerii naciska jednak na transfer, chcąc przejść do zdecydowanie lepszego zespołu. Do niedawna o pozyskaniu Lookmana myślał m.in. Inter Mediolan. Zainteresowanie napastnikiem przejawiał także Tottenham.

Zainteresowanie napastnikiem z Nigerii wynika z faktu, że transfer Nicolasa Jacksona nie dojdzie do skutku. Chelsea nakazała mu wrócić do Londynu w obliczu kontuzji, jakiej doznał Liam Delap. W związku z tym Bayern Monachium musiał zmienić cel transferowy.

Problem w tym, że Atalanta nie zamierza akceptować wypożyczenia z opcją wykupu. Jak podaje Fabrizio Romano roczne wypożyczenia może zostać zaakceptowane, ale tylko w przypadku jeśli klauzula wykupu będzie obowiązkowa.

Lookman w poprzednim sezonie zdobył 20 goli i zanotował 7 asyst w 40 meczach we wszystkich rozgrywkach. W barwach La Dei gra od 2022 roku, gdy dołączył do zespołu z RB Lipsk za nieco ponad 10 milionów euro.