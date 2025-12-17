Milan przygotował ofertę. Następca Gimeneza wybrany

Milan stawia na Fullkruga
AC Milan otrzymał ostateczną diagnozę w sprawie Santiago Gimeneza. Meksykanin przejdzie zabieg chirurgiczny polegający na oczyszczeniu kości. Operacja nie obejmie więzadeł ani chrząstki. Przerwa w grze potrwa od sześciu do ośmiu tygodni, co zmusiło klub do natychmiastowych działań na rynku.
Igli Tare był przygotowany na taki scenariusz. Dyrektor sportowy od tygodni analizował sytuację i wskazał Niclasa Fullkruga jako priorytet. Kontakty z jego agencją zostały ostatnio wyraźnie zintensyfikowane, a rozmowy przyniosły konkretny efekt.
Według informacji calciomercato.com Milan osiągnął porozumienie finansowe z otoczeniem niemieckiego napastnika. Fullkrug ma zarabiać półtora miliona euro do końca sezonu. Zawodnik polecił swoim agentom wstrzymać inne oferty z Bundesligi, aby skupić się wyłącznie na transferze do Mediolanu.
Kolejnym krokiem są rozmowy z West Hamem. Milan planuje złożyć pierwszą oficjalną ofertę w formule wypożyczenia do końca sezonu. Klub nie wyklucza umowy bez ustalonego od razu prawa wykupu, aby przyspieszyć całą operację i zamknąć ją w krótkim czasie.
Z kolei West Ham preferuje inne rozwiązanie. Angielski klub oczekuje obowiązku wykupu na poziomie około szesnastu milionów euro, czyli kwoty zapisanej w bilansie. Przypomnijmy, że Fullkrug trafił do Londynu w 2024 roku z Borussii Dortmund za dwadzieścia siedem milionów euro.
