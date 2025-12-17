Milan przygotował ofertę. Następca Gimeneza wybrany

AC Milan musi szybko reagować po decyzji o operacji Santiago Gimeneza. Według calciomercato.com klub przyspieszył działania i ma już wybranego napastnika, który ma wzmocnić atak na najbliższe tygodnie.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Milan stawia na Fullkruga

AC Milan otrzymał ostateczną diagnozę w sprawie Santiago Gimeneza. Meksykanin przejdzie zabieg chirurgiczny polegający na oczyszczeniu kości. Operacja nie obejmie więzadeł ani chrząstki. Przerwa w grze potrwa od sześciu do ośmiu tygodni, co zmusiło klub do natychmiastowych działań na rynku.

Igli Tare był przygotowany na taki scenariusz. Dyrektor sportowy od tygodni analizował sytuację i wskazał Niclasa Fullkruga jako priorytet. Kontakty z jego agencją zostały ostatnio wyraźnie zintensyfikowane, a rozmowy przyniosły konkretny efekt.

Według informacji calciomercato.com Milan osiągnął porozumienie finansowe z otoczeniem niemieckiego napastnika. Fullkrug ma zarabiać półtora miliona euro do końca sezonu. Zawodnik polecił swoim agentom wstrzymać inne oferty z Bundesligi, aby skupić się wyłącznie na transferze do Mediolanu.

Kolejnym krokiem są rozmowy z West Hamem. Milan planuje złożyć pierwszą oficjalną ofertę w formule wypożyczenia do końca sezonu. Klub nie wyklucza umowy bez ustalonego od razu prawa wykupu, aby przyspieszyć całą operację i zamknąć ją w krótkim czasie.

Z kolei West Ham preferuje inne rozwiązanie. Angielski klub oczekuje obowiązku wykupu na poziomie około szesnastu milionów euro, czyli kwoty zapisanej w bilansie. Przypomnijmy, że Fullkrug trafił do Londynu w 2024 roku z Borussii Dortmund za dwadzieścia siedem milionów euro.

