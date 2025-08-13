Milan ma nowego defensora! Kosztował 25 mln euro

18:14, 13. sierpnia 2025
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Calciomercato

AC Milan potwierdził transfer Koniego De Wintera z Genoi. Belgijski obrońca przeszedł testy medyczne w Mediolanie i podpisał umowę obowiązującą do 30 czerwca 2030 roku.

Massimiliano Allegri
Alessio Morgese/E-Mage / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

De Winter nowym filarem obrony Milanu

AC Milan oficjalnie ogłosił pozyskanie Koniego De Wintera z Genoi. 22-letni belgijski stoper trafił na San Siro na zasadzie transferu definitywnego. Kwota transakcji wynosi 20 mln euro plus 5 mln euro w bonusach.

De Winter pojawił się w Mediolanie w środę, gdzie przeszedł badania medyczne w klinice La Madonnina. Następnie udał się do klubowej siedziby przy via Aldo Rossi, by podpisać kontrakt ważny do 30 czerwca 2030 roku. Zawodnik będzie występował w koszulce z numerem 5.

Urodzony w Antwerpii piłkarz swoją karierę rozpoczynał w juniorskich drużynach Lierse i Zulte Waregem. W 2018 roku trafił do Juventusu, gdzie grał w młodzieżowych zespołach i drużynie U23. W pierwszej drużynie Bianconerich zadebiutował w Lidze Mistrzów przeciwko Chelsea w listopadzie 2021 roku.

Po wypożyczeniu do Empoli przeniósł się na stałe do Genoi, dla której rozegrał 57 meczów i zdobył trzy bramki w ciągu dwóch sezonów. W marcu 2024 roku po raz pierwszy został powołany do reprezentacji Belgii i zadebiutował przeciwko Irlandii.

Nowy nabytek Milanu ma wzmocnić defensywę zespołu Massimiliano Allegriego, po odejściu Malicka Thiawa. Rossoneri rozmawiają też z Arsenalem o transferze Jakuba Kiwiora.

