Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Adrien Rabiot wciąż może wzmocnić AC Milan

AC Milan w miniony piątek odniósł pierwsze zwycięstwo w nowym sezonie Serie A. Drużyna prowadzona przez Massimiliano Allegriego pokonała Lecce rezultatem 2:0. Teraz mediolańczycy w pełni mogą skupić się na letnim okienku, które dobiega końca. Rossoneri potwierdzili już przyjście Christophera Nkunku z Chelsea.

Nie jest wielką tajemnicą, że AC Milan chce pozyskać nowego pomocnika. Od dłuższego czasu z przeprowadzką na San Siro jest łączony Adrien Rabiot z Olympique Marsylii. Tymczasem w tej sprawie najnowsze doniesienia przekazuje Gianluca Di Marzio. Otóż Rossoneri nie rezygnują z tego transferu. Francuz wciąż pozostaje celem włoskiego giganta.

Włoski dziennikarz zdradził, że AC Milan zintensyfikował działania mające na celu pozyskanie Adriena Rabiota. Rossoneri obecnie dyskutują na temat kosztów związanych z transferem reprezentanta Francji. Wciąż nie jest jasne, ile Rossoneri chcą przeznaczyć na jego przyjście z Olympique Marsylii, jaką pensję mogą zapewnić, a także ile prowizji wpadnie do rąk agentów zawodnika. Czas pokaże, czy były gracz Juventusu wyląduje na San Siro.

Adrien Rabiot w minionej kampanii był jedną z największych gwiazd Olympique Marsylii. Francuski pomocnik rozegrał w niej 31 spotkań. W tym czasie udało mu się zgromadzić na koncie aż 10 trafień, a także sześć asyst.