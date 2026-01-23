Milan chce zawodnika z Premier League. Obrońca zaoferowany gigantowi

Antonio Saia / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Radu Dragusin łączony z Milanem

AC Milan w trakcie zimowego okna transferowego pozyskał Niclasa Fullkruga z West Hamu. Niemiecki napastnik został wypożyczony do końca sezonu i ma rozwiązać kłopoty w linii ataku. Choć w pierwszych czterech spotkaniach Serie A nie wpisał się na listę strzelców, zdobył kluczową bramkę w meczu z Lecce (1:0) w 21. kolejce.

Tymczasem Milan otrzymał również ofertę pozyskania Radu Dragusina, byłego środkowego obrońcy Genoi i Juventusu, obecnie występującego w Tottenhamie Hotspur. Rumuński defensor znalazł się także na radarze Romy. Jednak decyzja włoskiego klubu w sprawie transferu nie została jeszcze podjęta.

Rossoneri poszukują przede wszystkim doświadczonego środkowego obrońcy, najlepiej sprawdzonego w Serie A, który wzmocniłby linię defensywy. Dragusin dołączył do Tottenhamu w styczniu 2024 roku z Genoi za 25 milionów euro. Wiele wskazuje na to, że 23-latek może niebawem opuścić Anglii, żeby poszukać więcej minut w drugiej części sezonu.

W północnym Londynie Dragusin zmagał się z kontuzją więzadła krzyżowego. Obecnie jest głębokim rezerwowym w drużynie Thomasa Franka. W tym sezonie rozegrał jedynie jedno spotkanie, a jego kontrakt w Tottenhamie obowiązuje aż do czerwca 2030 roku. 27-krotny reprezentant Rumunii ma na koncie 40 meczów na poziomie Serie A.