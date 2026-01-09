Roma rozpoczęła rozmowy z Tottenhamem. Transfer nabiera tempa

AS Roma przyspiesza działania na rynku transferowym. Według Gianluki Di Marzio klub ze stolicy Włoch wznowił rozmowy z Tottenhamem w sprawie Radu Dragusina i próbuje doprowadzić do porozumienia jeszcze w zimowym oknie.

Roma pracuje nad transferem Dragusina

AS Roma ponownie umieściła Radu Dragusina wysoko na liście życzeń. Giallorossi szukają wzmocnień w linii obrony przed drugą częścią sezonu i uznali, że rumuński stoper idealnie pasuje do ich potrzeb. W ostatnich godzinach doszło do nowych kontaktów z Tottenhamem, które mają pomóc ustalić warunki ewentualnej transakcji.

Dragusin niedawno wrócił do kadry meczowej Spurs po bardzo długiej przerwie. Obrońca pauzował przez jedenaście miesięcy z powodu poważnej kontuzji więzadła krzyżowego. Jego powrót pod koniec grudnia natychmiast przyciągnął uwagę klubów śledzących jego sytuację, a Roma jest obecnie najbardziej zdeterminowana.

Profil zawodnika jest doskonale znany w Serie A. Dragusin występował wcześniej w Juventusie oraz Genoi, dzięki czemu zna realia ligi i nie wymagałby długiego okresu adaptacji. W Rzymie liczą, że jego warunki fizyczne i doświadczenie pozwolą szybko podnieść poziom defensywy.

Rozmowy są na razie na wstępnym etapie. Roma chce poznać stanowisko Tottenhamu oraz ocenić realne szanse na transfer już w styczniu. Kluczowe będą kwestie finansowe oraz formuła ewentualnego ruchu, ponieważ londyński klub nie spieszy się z podejmowaniem decyzji.

Dla Giallorossich to jeden z najważniejszych tematów ostatnich dni. Klub chce przyspieszyć swoje plany transferowe i możliwie szybko zamknąć sprawę wzmocnień w obronie. Dragusin pozostaje jednym z głównych celów.

