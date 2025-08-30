Milan chce zawodnika Manchesteru City. Zaskakująca odpowiedź

22:20, 30. sierpnia 2025
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Fabrizio Romano

AC Milan jest zainteresowany Manuelem Akanjim z Manchesteru City. Jak donosi Fabrizio Romano, szwajcarski obrońca nie zaakceptował obecnej propozycji kontraktowej przedstawionej przez włoski klub.

Massimiliano Allegri
Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Manuel Akanji odrzuca ofertę Milanu

AC Milan nie rozpoczął sezonu Serie A najlepiej. Na inaugurację sensacyjnie przegrał na San Siro z Cremonese (1:2). Później zdołał się zrehabilitować wygrywając na wyjeździe z Lecce (2:0). Włoski gigant wciąż planuje wzmocnienia defensywy i na liście życzeń trenera Massimiliano Allegriego znalazł się Manuel Akanji z Manchesteru City.

Jak donosi Fabrizio Romano, 71-krotny reprezentant Szwajcarii nie zaakceptował obecnej propozycji Milanu i wstrzymuje decyzję w sprawie ewentualnego transferu. Główne powody to kwestie finansowe oraz chęć gry w Lidze Mistrzów, której włoski klub nie zapewnia w trwającym sezonie. Włosi prowadzą rozmowy z agentem zawodnika, ale przedstawione warunki wyraźnie nie satysfakcjonują 30-letniego defensora.

Akanji od kilku tygodni jest obserwowany przez wiele klubów, w tym angielskie zespoły – Tottenham Hotspur i Crystal Palace. Manchester City nie blokuje transferu Szwajcara, ale sprzedaż musi być korzystna zarówno finansowo dla klubu, jak i atrakcyjna dla samego obrońcy. Mówi się o kwocie rzędu 15 mln euro.

Pep Guardiola docenia wszechstronność Akanjiego, który może występować na wielu pozycjach w defensywie. W hierarchii The Citizens wyżej stoją Ruben Dias, John Stones, Josko Gvardiol i Nathan Ake. To sprawia, że Szwajcar jest w pełni gotowy na zmianę otoczenia, ale jego decyzja na ten moment wciąż wstrzymuje finalizację transakcji.

