Milan chce przedłużyć kontrakt z gwiazdą. Gigant przyspiesza rozmowy

Luka Modrić ma zostać w Milanie na kolejny rok

AC Milan zajmuje obecnie trzecie miejsce w Serie A z dorobkiem 22 punktów, choć w ostatnich czterech ligowych spotkaniach wygrał tylko raz. Tuż przed listopadową przerwą reprezentacyjną Rossoneri zremisowali z Parmą (2:2), a pełne 90 minut ponownie rozegrał Luka Modrić, który w obecnym sezonie wyrasta na jednego z najbardziej niezastąpionych piłkarzy drużyny.

Jak informuje „La Gazzetta dello Sport”, klub jest pod ogromnym wrażeniem formy 40-letniego Chorwata i coraz poważniej rozważa przedłużenie jego kontraktu o kolejny rok. Modrić notuje znakomity sezon, a jego doświadczenie, inteligencja boiskowa i znakomite przygotowanie fizyczne sprawiają, że wciąż prezentuje wysoki poziom.

Chorwat wystąpił we wszystkich 11 meczach Serie A, opuszczając boisko jedynie w końcówkach starć z Cremonese i Udinese. W Pucharze Włoch przeciwko Lecce pojawił się z ławki, lecz ponownie pokazał swoją jakość i wpływ na grę zespołu.

W szatni Modrić jest uznawany za wzór profesjonalizmu. Koledzy podkreślają jego niesamowitą pokorę i etykę pracy. Jego obecność działa motywująco nawet na czołowych piłkarzy Milanu, takich jak Rafael Leao, który dzięki Modriciowi poprawił swoją aktywność w grze bez piłki.

Chorwat znakomicie zadomowił się w Mediolanie, zarówno sportowo, jak i prywatnie. Decyzja w sprawie jego przyszłości, która pierwotnie miała zostać podjęta dopiero po sezonie, może zostać przyspieszona. Tymczasem Modrić wciąż walczy o wyjazd na swoje piąte mistrzostwa świata. Chorwacji do zapewnienia awansu brakuje zaledwie jednego punktu w dwóch nadchodzących spotkaniach.