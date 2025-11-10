Milan chce napastnika z Premier League. Włosi szykują ofertę

07:27, 10. listopada 2025
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Tuttomercatoweb

AC Milan rozgląda się za wzmocnieniem ofensywy. Według "TuttoMercatoWeb" włoski klub umieścił na liście życzeń Niclasa Fullkruga z West Hamu.

Massimiliano Allegri
Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Niclas Fullkrug może wzmocnić atak Milanu

AC Milan w ostatnich czterech meczach Serie A trzykrotnie remisował, co nie przeszkodziło utrzymać solidnej trzeciej pozycji w tabeli. Po 11 kolejkach Rossoneri tracą tylko dwa punkty do prowadzącego Interu Mediolan. Nic więc dziwnego, że w klubie myśli się o zimowym wzmocnieniu ofensywy.

Według doniesień „TuttoMercatoWeb”, Massimiliano Allegri rozważa sprowadzenie nowego napastnika, który zwiększyłby konkurencję w ataku i zapewnił więcej jakości w kluczowych momentach sezonu. Jednym z głównych kandydatów ma być Niclas Füllkrug, obecnie występujący w West Ham United.

32-letni Niemiec nie spełnił oczekiwań w Premier League po transferze z Borussii Dortmund za około 27 milionów euro. Fullkrug ma problemy z adaptacją, a jego bilans w tym sezonie pozostawia wiele do życzenia. Rozegrał siedem meczów i nie trafił jeszcze do siatki rywali. Dodatkowo zawodnik wciąż przechodzi rehabilitację po kontuzji uda.

Mimo to władze Milanu chcą pozyskać zimą Fullkruga z Londynu. Rossoneri liczą, że zmiana otoczenia i stylu gry pozwoli Niemcowi odzyskać formę, którą imponował jeszcze niedawno w Bundeslidze. West Ham również może być otwarty na taki ruch. Klub ze wschodniego Londynu walczy o utrzymanie w Premier League i potrzebuje szybkich wzmocnień, a sprzedaż Füllkruga pomogłaby odciążyć budżet płacowy i zrobić miejsce na nowego napastnika.

